«Мне плевать». Бублик повздорил с Муте после матча «челленджера» в Финиксе

82-й номер мирового рейтинга представитель Казахстана Александр Бублик вступил в перепалку с французским теннисистом Корентеном Муте после матча турнира категории «челленджер» в Финиксе. Причиной стал резкий ответ Бублика во время игры.

«Я не готов», — сказал Муте Бублику перед подачей теннисиста из Казахстана.

«Мне на это плевать», — ответил Бублик.

После матча теннисисты пожали друг другу руки и начали выяснять отношения на повышенных тонах. Игроков отвели друг от друга сотрудники турнира. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6, 7:5 в пользу Бублика. В полуфинале он сыграет с Нуну Боржешем, который уже третий год не проигрывает на кортах Финикса.