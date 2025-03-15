Швёнтек — о поражении от Андреевой: она сыграла лучше, чем мои предыдущие соперницы

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала поражение от россиянки Мирры Андреевой в полуфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 7:6, 1:6, 6:3 в пользу Андреевой.
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«Она, безусловно, сыграла лучше и, вероятно, смелее в решающие моменты. Конечно, помню несколько мячей, которые я могла бы сыграть лучше, но в целом мне кажется, что матч был на высоком уровне. Многое зависело от ветра – иногда было тяжело выйти из ситуаций, когда она била очень мощно по ветру, а я играла против него. Во многих розыгрышах я выкладывалась на 100%, но мячи просто не летели так, как мне хотелось. А когда я уже играла по ветру, мне не всегда удавалось этим воспользоваться – возможно, в каких-то моментах стоило играть активнее, чтобы баланс сил был более равным. Но в конечном итоге, думаю, игра больше складывалась в её пользу, раз она смогла победить. Она сыграла лучше, чем мои предыдущие соперницы.
Если говорить о решающем сете, то, думаю, она просто стала допускать меньше ошибок. Во второй партии, в каком-то смысле, она давала мне возможность доминировать, а в третьей больше мячей возвращалось на мою сторону. Если честно, сейчас трудно сразу проанализировать, что конкретно я сделала хуже, но единственное, о чём жалею — это последний гейм. Думаю, если бы я оказалась на другой стороне корта и играла по ветру, то, возможно, у меня был бы шанс снова сделать брейк. Так что жаль, что допустила ошибки в этом последнем гейме», — сказала Ига Швёнтек в эфире телеканала Canal+.
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