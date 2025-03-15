Ига Швёнтек оценила свой результат на турнире в Индиан-Уэллсе

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек оценила своё выступление на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Вторая ракетка мира потерпела поражение от россиянки Мирры Андреевой в полуфинале соревнований (6:7, 6:1, 3:6).

«Как я оцениваю свой результат на турнире? Сложно сказать. Конечно, я довольна первыми матчами на этих соревнованиях. И сегодня я тоже не могу сказать, что играла плохо. Скорее, мне не хватило смелости в решающие моменты. А Мирра, наоборот, сыграла очень раскрепощённо, без какого-либо давления. Видно, что у неё нет особых ожиданий и она иногда просто отпускает руку, играет легко. А у меня… Я даже не помню, когда в последний раз у меня был такой матч, где я могла бы позволить себе рискнуть, расслабиться и свободно пробивать удары.

Когда я пытаюсь сделать это сейчас, особенно в ключевых моментах, это больше похоже на какое-то судорожное движение, чем на осознанный риск. Тяжело объяснить это человеку, который не играет в теннис — это что-то вроде момента, интуиции, даже своего рода метафизики. Но я постараюсь поработать над этим, чтобы в подобных напряжённых матчах быть стабильнее и суметь переломить ход встречи», — сказала Ига Швёнтек в эфире телеканала Canal+.