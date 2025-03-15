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Соболенко одержала наибольшее количество побед над теннисистками из топ-5 с 2018 года

Соболенко одержала наибольшее количество побед над теннисистками из топ-5 с 2018 года
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Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 20-ю победу над теннисисткой из топ-5 на турнирах WTA.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 04:45 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

С момента первого матча Соболенко с теннисисткой из топ-5, который состоялся в 2018 году, ни одна теннисистка не одержала столько же побед, сколько белоруска (20 побед в 41 матче).

Ранее Соболенко одержала разгромную победу в двух сетах в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) над пятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз со счётом 6:0, 6:1. В финале турнира в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко сыграет с 11-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.

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