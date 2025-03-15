Соболенко одержала наибольшее количество побед над теннисистками из топ-5 с 2018 года

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 20-ю победу над теннисисткой из топ-5 на турнирах WTA.

С момента первого матча Соболенко с теннисисткой из топ-5, который состоялся в 2018 году, ни одна теннисистка не одержала столько же побед, сколько белоруска (20 побед в 41 матче).

Ранее Соболенко одержала разгромную победу в двух сетах в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) над пятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз со счётом 6:0, 6:1. В финале турнира в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко сыграет с 11-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.