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Виктор Янчук: Андреева — кандидат на победу в любом турнире

Виктор Янчук: Андреева — кандидат на победу в любом турнире
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Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук поделился мнением о российской теннисистке Мирре Андреевой.

«Мирра Андреева уже топ. Формально она была на девятой строчке в мировом рейтинге. Думаю, что Мирра переместится до пятёрки. Она набрала такое мастерство, что является реальным кандидатом на победу в любом турнире, включая «Большой шлем». Турнир во Франции уже скоро, там она будет претенденткой на победу.

Швёнтек была во всеоружии, и матч прошёл на очень высоком уровне. Полька хотела взять реванш, но по игре и её характеру было видно, что Андреева держит скорость и удары соперницы. При этом Мирра сама наносила выигрышные удары и переиграла Швёнтек во всех отношениях, включая психологический аспект. Андреева оправдывает наши надежды и выходит на передовые позиции.

Мирре легко улучшить свою форму. В каждом матче она открывает для себя что-то новое и растёт. У неё есть неисследованное пространство. Самое главное, что она физически стала развитой: добегает до трудных мячей соперниц и отражает сильные удары. То есть Мирра ни в чём им не уступает», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 1 		6 3
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

На турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в полуфинальном матче россиянка обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Это второй выход в финал и вторая победа над полькой кряду. В финале Андреева сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Турнир проходит с 5 по 16 марта.

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