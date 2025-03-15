Виктор Янчук: Андреева — кандидат на победу в любом турнире

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук поделился мнением о российской теннисистке Мирре Андреевой.
«Мирра Андреева уже топ. Формально она была на девятой строчке в мировом рейтинге. Думаю, что Мирра переместится до пятёрки. Она набрала такое мастерство, что является реальным кандидатом на победу в любом турнире, включая «Большой шлем». Турнир во Франции уже скоро, там она будет претенденткой на победу.
Швёнтек была во всеоружии, и матч прошёл на очень высоком уровне. Полька хотела взять реванш, но по игре и её характеру было видно, что Андреева держит скорость и удары соперницы. При этом Мирра сама наносила выигрышные удары и переиграла Швёнтек во всех отношениях, включая психологический аспект. Андреева оправдывает наши надежды и выходит на передовые позиции.
Мирре легко улучшить свою форму. В каждом матче она открывает для себя что-то новое и растёт. У неё есть неисследованное пространство. Самое главное, что она физически стала развитой: добегает до трудных мячей соперниц и отражает сильные удары. То есть Мирра ни в чём им не уступает», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|3
На турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в полуфинальном матче россиянка обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Это второй выход в финал и вторая победа над полькой кряду. В финале Андреева сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Турнир проходит с 5 по 16 марта.
- 15 марта 2025
-
12:10
-
11:52
-
11:49
-
11:38
-
11:29
-
11:20
-
11:09
-
10:55
-
10:47
-
10:40
-
10:32
-
10:26
-
10:25
-
10:12
-
09:55
-
09:43
-
09:30
-
07:12
-
06:21
-
06:11
-
05:54
-
05:37
-
05:12
-
05:04
-
04:55
-
04:44
-
04:26
-
03:36
-
03:26
-
03:04
-
00:35
-
00:29
- 14 марта 2025
-
23:59
-
23:49
-
22:45