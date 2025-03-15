Янчук: Соболенко не выдержит финального напряжения в матче с Андреевой
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Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук оценил шансы Мирры Андреевой на победу в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Россиянка сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.
Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Мирра Андреева
М. Андреева
«У Андреевой шансы 60 на 40 на победу в финале с Соболенко. Арина не выдержит финального напряжения. У Соболенко есть победы на турнирах «Большого шлема», но она продолжает оставаться самой собой. Она в первую очередь воюет с собой. Если побеждает себя, то обыгрывает и соперниц. Думаю, в данном случае психологический фактор будет играть на руку Мирре, потому что она молода и её все боятся, ведь это восходящая звезда. Соболенко это тоже понимает», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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