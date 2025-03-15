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«Вау». Мирра Андреева оценила, что в матче со Швёнтек подала со скоростью 202 км/ч

«Вау». Мирра Андреева оценила, что в матче со Швёнтек подала со скоростью 202 км/ч
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о своей подаче со скоростью 202 км/ч в матче с польской теннисисткой Игой Швёнтек на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Я не знала, что моя подача была такой быстрой. Во время тай-брейка я посмотрела на экран и увидела 126 миль в час. Но понятия не имею, что такое мили. Подумала, что, наверное, это быстро.

Вау… Это самая быстрая подача в моей карьере… Круто видеть такое большое число! Я поговорю об этом с Кончитой, потому что частично это результат её работы», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 1 		6 3
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

На турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в полуфинальном матче россиянка обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Это второй выход в финал и вторая победа над полькой кряду. В финале Андреева сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Турнир проходит с 5 по 16 марта.

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