«Вау». Мирра Андреева оценила, что в матче со Швёнтек подала со скоростью 202 км/ч

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о своей подаче со скоростью 202 км/ч в матче с польской теннисисткой Игой Швёнтек на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Я не знала, что моя подача была такой быстрой. Во время тай-брейка я посмотрела на экран и увидела 126 миль в час. Но понятия не имею, что такое мили. Подумала, что, наверное, это быстро.

Вау… Это самая быстрая подача в моей карьере… Круто видеть такое большое число! Я поговорю об этом с Кончитой, потому что частично это результат её работы», — сказала Андреева на пресс-конференции.

На турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в полуфинальном матче россиянка обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Это второй выход в финал и вторая победа над полькой кряду. В финале Андреева сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Турнир проходит с 5 по 16 марта.