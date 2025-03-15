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Губерниев: Андреева — главная звезда российского спорта среди девочек

Губерниев: Андреева — главная звезда российского спорта среди девочек
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Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу 11-й ракетки мира Мирры Андреевой над вторым номером мирового рейтинга полькой Игой Швёнтек в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Матч завершился со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 в пользу представительницы России.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 1 		6 3
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Мирра Андреева — суперзвезда российского спорта, это неоспоримый факт. Учитывая уровень конкуренции в теннисе, это мегакосмический уровень. Тем более она обыгрывает Швёнтек, является первой ракеткой России. Мирра в полном порядке и сейчас едва ли не главная звезда российского спорта. Среди девочек — точно главная!» — сказал Губерниев в интервью «Матч ТВ».

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. В случае победы в финале Андреева займёт шестую строчку мирового рейтинга. Финальный матч «тысячника» в Индиан-Уэллсе пройдёт 16 марта, его начало назначено на 21:00 мск.

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