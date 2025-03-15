Губерниев: Андреева — главная звезда российского спорта среди девочек

Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу 11-й ракетки мира Мирры Андреевой над вторым номером мирового рейтинга полькой Игой Швёнтек в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Матч завершился со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 в пользу представительницы России.

«Мирра Андреева — суперзвезда российского спорта, это неоспоримый факт. Учитывая уровень конкуренции в теннисе, это мегакосмический уровень. Тем более она обыгрывает Швёнтек, является первой ракеткой России. Мирра в полном порядке и сейчас едва ли не главная звезда российского спорта. Среди девочек — точно главная!» — сказал Губерниев в интервью «Матч ТВ».

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. В случае победы в финале Андреева займёт шестую строчку мирового рейтинга. Финальный матч «тысячника» в Индиан-Уэллсе пройдёт 16 марта, его начало назначено на 21:00 мск.