Вихлянцева: победа Андреевой над Швёнтек — этап к становлению первой ракеткой мира

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о победе Мирры Андреевой над полькой Игой Швёнтек.
«Мирра Андреева будет ещё расти. То, что она в столь юном возрасте выигрывает «тысячник» в Дубае и выходит в финал Индиан-Уэллса, пройдя Рыбакину и Швёнтек, впечатляет. Бывают турниры, где превосходишь соперников по классу и сетка легче. Но у Мирры не так — каждый матч был сложным и трудным. Учитывая, что Швёнтек любит играть в Индиан-Уэллс и ей подходят эти условия, победа Андреевой — очередной этап к становлению первой ракеткой мира. Не секрет, что с такими результатами у неё есть все шансы быть первой», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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На турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в полуфинальном матче россиянка обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Это второй выход в финал и вторая победа над полькой кряду. В финале Андреева сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Турнир проходит с 5 по 16 марта.
- 15 марта 2025
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