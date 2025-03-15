«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 15 на 16 марта

В ночь с 15 на 16 марта пройдут матчи очередного игрового дня на хардовом турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных встреч на соревнованиях в США.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей (время московское):

15 марта:

23:30. Хольгер Руне (Дания, 12) — Даниил Медведев (Россия, 5).

16 марта:

1:00. Джек Дрейпер (Великобритания, 13) — Карлос Алькарас (Испания, 2);

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева (7:6, 6:1).