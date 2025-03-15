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Арина Соболенко рассказала, что не задумывалась о разгромной победе над Киз

Арина Соболенко рассказала, что не задумывалась о разгромной победе над Киз
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о разгромной победе над американкой Мэдисон Киз в 1/2 финала Индиан-Уэллса.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 04:45 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

— Какое ощущение ты испытываешь, когда в прямом смысле выносишь соперницу, и не просто какую-то, а очень достойную?
— На самом деле, ты стараешься двигаться от розыгрыша до розыгрыша, стараешься не задумываться, что происходит. Мне кажется, в моменте, если ты начинаешь задумываться, о, боже мой, 6:0 или 4:0 против Мэдисон Киз, вот тогда и начинаются эти всякие вопросики на корте, поэтому я максимально стараюсь просто от розыгрыша до розыгрыша двигаться, — сказала Соболенко в эфире «Больше!».

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