Арина Соболенко рассказала, что не задумывалась о разгромной победе над Киз
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о разгромной победе над американкой Мэдисон Киз в 1/2 финала Индиан-Уэллса.
Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 04:45 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Мэдисон Киз
М. Киз
— Какое ощущение ты испытываешь, когда в прямом смысле выносишь соперницу, и не просто какую-то, а очень достойную?
— На самом деле, ты стараешься двигаться от розыгрыша до розыгрыша, стараешься не задумываться, что происходит. Мне кажется, в моменте, если ты начинаешь задумываться, о, боже мой, 6:0 или 4:0 против Мэдисон Киз, вот тогда и начинаются эти всякие вопросики на корте, поэтому я максимально стараюсь просто от розыгрыша до розыгрыша двигаться, — сказала Соболенко в эфире «Больше!».
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