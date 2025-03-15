Вихлянцева высказалась о финале турнира в Индиан-Уэллсе Андреева — Соболенко

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о предстоящем финале между Миррой Андреевой и белоруской Ариной Соболенко на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
|1
|2
|3
|
|
«Соболенко проще справиться с ветром, ведь Андреева играет более вариативно, используя слайсы. Многие теннисистки, которые играют против Мирры, остаются после слайса и пытаются отойти назад, на чём Андреева их и ловит. Думаю, у Мирры есть шансы взять сет, но Арина доказывает, что она первая ракетка мира, выигрывая титул за титулом. Всё будет зависеть от погоды в день финала. Если будет сильная влажность, она пойдёт на руку Андреевой. Эти условия облегчат игру против Арины, которая очень мощная и сильная.
В идеале хочется увидеть борьбу и три сета. Мне кажется, Мирра может настроиться и превзойти свою наставницу Кончиту, которая была в финале этого турнира, и записать своё имя в список победительниц Индиан-Уэллса», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 15 марта 2025
-
13:27
-
13:12
-
13:05
-
12:49
-
12:45
-
12:35
-
12:33
-
12:25
-
12:10
-
11:52
-
11:49
-
11:38
-
11:29
-
11:20
-
11:09
-
10:55
-
10:47
-
10:40
-
10:32
-
10:26
-
10:25
-
10:12
-
09:55
-
09:43
-
09:30
-
07:12
-
06:21
-
06:11
-
05:54
-
05:37
-
05:12
-
05:04
-
04:55
-
04:44
-
04:26