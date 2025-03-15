Вихлянцева высказалась о финале турнира в Индиан-Уэллсе Андреева — Соболенко

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о предстоящем финале между Миррой Андреевой и белоруской Ариной Соболенко на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Соболенко проще справиться с ветром, ведь Андреева играет более вариативно, используя слайсы. Многие теннисистки, которые играют против Мирры, остаются после слайса и пытаются отойти назад, на чём Андреева их и ловит. Думаю, у Мирры есть шансы взять сет, но Арина доказывает, что она первая ракетка мира, выигрывая титул за титулом. Всё будет зависеть от погоды в день финала. Если будет сильная влажность, она пойдёт на руку Андреевой. Эти условия облегчат игру против Арины, которая очень мощная и сильная.

В идеале хочется увидеть борьбу и три сета. Мне кажется, Мирра может настроиться и превзойти свою наставницу Кончиту, которая была в финале этого турнира, и записать своё имя в список победительниц Индиан-Уэллса», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.