Даниил Медведев — Хольгер Руне: во сколько начнётся, где смотреть полуфинал Индиан-Уэллса
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В ночь с 15 на 16 марта на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) состоится полуфинальный матч, в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне (13-й номер рейтинга ATP).
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 23:30 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Хольгер Руне, который начнётся не ранее 23:30 мск.
Поединок можно будет посмотреть на портале Eurosport Player (по подписке), на каналах Eurosport, а также в специализированных сообществах в социальных сетях.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева (7:6, 6:1).
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