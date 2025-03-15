Даниил Медведев — Хольгер Руне: во сколько начнётся, где смотреть полуфинал Индиан-Уэллса

В ночь с 15 на 16 марта на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) состоится полуфинальный матч, в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне (13-й номер рейтинга ATP).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Хольгер Руне, который начнётся не ранее 23:30 мск.

Поединок можно будет посмотреть на портале Eurosport Player (по подписке), на каналах Eurosport, а также в специализированных сообществах в социальных сетях.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева (7:6, 6:1).