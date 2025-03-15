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Соболенко — о крупной победе над Киз: наверное, тяжело что-то против меня сделать

Соболенко — о крупной победе над Киз: наверное, тяжело что-то против меня сделать
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Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о победе над американкой Мэдисон Киз в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 04:45 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

— Арина, 6:0, 6:1 против Киз, это вот так ты на реванши настраиваешься?
— Ну да, наверное, когда дело доходит до какого-то принципиального матча или каких-то реваншей, ментально я прямо очень сфокусирована, и, наверное, тяжело что-то против меня сделать. Хотелось бы, чтобы с таким фокусом я выходила на каждый матч, движемся в этом направлении, но не всегда получается, — сказала Соболенко в эфире «Больше!».

Ранее Соболенко одержала разгромную победу в двух сетах над пятой ракеткой мира Мэдисон Киз со счётом 6:0, 6:1. В финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко сыграет с 11-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.

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