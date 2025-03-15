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«Травмоопасно немножко». Арина Соболенко высказалась об условиях в Индиан-Уэллсе

«Травмоопасно немножко». Арина Соболенко высказалась об условиях в Индиан-Уэллсе
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Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об условиях на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 04:45 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

— Как тебе удаётся с такой лёгкостью передвигаться по корту?
— С моими-то габаритами, да? (Смеётся.)

— Я про условия, сейчас достаточно прохладно, мне кажется, вам очень непросто в таких условиях играть. Как себя разогреть, чтобы так двигаться на корте во время матча и нормально воспринимать такие условия вообще?
— Хороший вопрос. Найти бы на него ответ (смеётся). Не знаю, на самом деле, наверное, надо как-то сфокусироваться на более длинной разминке, постоянно двигаться на протяжении… Сегодня, к примеру, мы это делали около получаса, чтобы просто мышцы были всё время в тонусе, разогреты и готовы к игре, потому что холодно, ветрено и, на самом деле, травмоопасно немножко, — сказала Соболенко в эфире «Больше!».

Ранее Соболенко одержала разгромную победу в двух сетах над пятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз со счётом 6:0, 6:1. В финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко сыграет с 11-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.

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