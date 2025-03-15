Вихлянцева: Мирра Андреева — очень мудрая теннисистка для 17 лет

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением об игре россиянки Мирры Андреевой, которая ранее пробилась в финал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв титулованную Игу Швёнтек.

«Блокнот сильно помогает. Мы знаем примеры, когда Вера Звонарёва и Елена Исинбаева всегда закрывались полотенцами и готовились к следующим геймам и прыжкам. Кто-то смотрит в блокнот или ест финик на каждом переходе. У Рублёва на кроссовке написано: «Ответственность». Мне удалось поговорить с Миррой после победы в Дубае. Она отметила, что работает с психологом, и ей это очень сильно помогает. Я впервые слышала в речи победительницы, что она благодарит и саму себя. Очень грамотная работа в 17 лет, ведь она понимает, что в её профессии нужно правильно общаться с людьми и правильно себя вести. Андреева — очень мудрая теннисистка для 17 лет. Хоть и разрешили коучинг, но блокнот помогает, ведь важнее оставаться самой в игре. Если Мирра делает это в таком возрасте, значит, это не уловка, а работа с профессионалом.

Я в своё время использовала приём, когда клала полотенце на лицо. Также отворачивалась от поля на фон и представляла какую-то ситуацию, которая мне нравится. Необязательно это теннис, а воспоминание из жизни или детства. Ещё был лайфхак, когда после перехода вставала на подачу. Во время перехода представляла, как буду подавать. Был примерный план, который может и не получится, но был намечен. Ты выходишь и знаешь, что будешь делать, а не так, что выходишь, берёшь мяч и не знаешь, что делаешь. У меня также была записная книжка. Раньше не был разрешён коучинг, поэтому заранее с тренером готовили какие-то наводящие пункты и банальные вещи, о которых ты забываешь на корте. С этой памяткой тебе проще», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.