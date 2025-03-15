Аслан Карацев не смог выйти в финал «челленджера» в Греции, проиграв 557-й ракетке мира

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, полуфиналист Australian Open – 2021, 207-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в финал хардового турнира серии «челленджер» в Херсониссосе (Греция). В матче 1/2 финала Карацев со счётом 4:6, 2:6 проиграл 557-й ракетке мира итальянцу Федерико Чине.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 31 минуту. В её рамках Карацев два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Напомним, Карацев — первый и единственный теннисист в истории Открытой эры, вышедший в полуфинал на дебютном турнире «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии — 2021).