Мирра Андреева — о матче против Швёнтек: я чувствовала себя очень комфортно и уверенно

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением об игре против польки Иги Швёнтек в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Я не смогла подать на матчбол в первом сете, она вела 6-5, поэтому я сравняла до 6-6 и почувствовала себя более уверенно, играя тай-брейк так, как будто это был последний в моей жизни. Моя подача была отличной, и я чувствовала себя очень комфортно и уверенно. Второй сет был немного странным, она превосходила меня, играя очень глубоко с хорошей высотой над сеткой.

Во время перерыва я пошла в туалет и начала думать о том, что я могла бы изменить. Я решила продолжать играть так же, но быть более агрессивной в своих ударах, стараясь играть немного более агрессивно, и я одержала победу, так что чувствую себя великолепно. Я также смогла контролировать свои нервы и давление довольно хорошо, так что горжусь собой», — приводит слова Андреевой Punto de break со ссылкой на пресс-конференцию.

Мирра Андреева вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, в полуфинале обыграв Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. В финале Андреева сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.