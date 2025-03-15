Мирра Андреева — о матче против Швёнтек: я чувствовала себя очень комфортно и уверенно

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением об игре против польки Иги Швёнтек в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|3
«Я не смогла подать на матчбол в первом сете, она вела 6-5, поэтому я сравняла до 6-6 и почувствовала себя более уверенно, играя тай-брейк так, как будто это был последний в моей жизни. Моя подача была отличной, и я чувствовала себя очень комфортно и уверенно. Второй сет был немного странным, она превосходила меня, играя очень глубоко с хорошей высотой над сеткой.
Во время перерыва я пошла в туалет и начала думать о том, что я могла бы изменить. Я решила продолжать играть так же, но быть более агрессивной в своих ударах, стараясь играть немного более агрессивно, и я одержала победу, так что чувствую себя великолепно. Я также смогла контролировать свои нервы и давление довольно хорошо, так что горжусь собой», — приводит слова Андреевой Punto de break со ссылкой на пресс-конференцию.
Мирра Андреева вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, в полуфинале обыграв Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. В финале Андреева сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
- 15 марта 2025
-
15:18
-
15:00
-
14:59
-
14:22
-
14:00
-
13:27
-
13:12
-
13:05
-
12:49
-
12:45
-
12:35
-
12:33
-
12:25
-
12:10
-
11:52
-
11:49
-
11:38
-
11:29
-
11:20
-
11:09
-
10:55
-
10:47
-
10:40
-
10:32
-
10:26
-
10:25
-
10:12
-
09:55
-
09:43
-
09:30
-
07:12
-
06:21
-
06:11
-
05:54
-
05:37