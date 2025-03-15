«Буду бороться за каждое очко». Андреева — о предстоящем финале против Соболенко
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась настроем на финальный матч с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
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Мирра Андреева
М. Андреева
«Матчи, которые мы играли в этом году, не складывались в мою пользу. Могу сказать, что она почти сломила меня, особенно в Мельбурне. Я постараюсь взять реванш, потому что мне нечего терять, и матч будет интересным. Будет много, много эйсов, много отличных очков. Я отдам все силы и буду бороться за каждое очко», — приводит слова Андреевой Punto de break со ссылкой на пресс-конференцию.
В 2025 году Мирра Андреева встречалась с Соболенко дважды, и оба матча проиграла. Их общий счёт личных встреч — 4:1 в пользу Арины.
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