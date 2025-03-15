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«Не могу сказать, что я много думаю». Андреева — о том, есть ли у неё план во время матча

«Не могу сказать, что я много думаю». Андреева — о том, есть ли у неё план во время матча
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, использует ли специально заготовленные ходы на каждый матч или больше импровизирует.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Не могу сказать, что я много думаю. Я принимаю решение о том, что делать с мячом, по мере его приближения ко мне. У меня нет плана. Если я чувствую себя комфортно, делая укороченный, я его и исполняю. Если мне комфортно идти к линии, то иду на линию. Я действительно не думаю о том, что буду делать после удара, но стараюсь быстро принимать решение», — приводит слова Андреевой Punto de break со ссылкой на пресс-конференцию.

Мирра Андреева вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, в полуфинале обыграв польку Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. В финале турнира Мирра Андреева сыграет с Ариной Соболенко.

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