«Не могу сказать, что я много думаю». Андреева — о том, есть ли у неё план во время матча

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, использует ли специально заготовленные ходы на каждый матч или больше импровизирует.

«Не могу сказать, что я много думаю. Я принимаю решение о том, что делать с мячом, по мере его приближения ко мне. У меня нет плана. Если я чувствую себя комфортно, делая укороченный, я его и исполняю. Если мне комфортно идти к линии, то иду на линию. Я действительно не думаю о том, что буду делать после удара, но стараюсь быстро принимать решение», — приводит слова Андреевой Punto de break со ссылкой на пресс-конференцию.

Мирра Андреева вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, в полуфинале обыграв польку Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. В финале турнира Мирра Андреева сыграет с Ариной Соболенко.