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Мирра Андреева стала самой юной финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе с 2001 года

11-я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева стала самой юной финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе (США) с 2001 года. Россиянка вошла в число пяти теннисисток, пробившихся в финал соревнований в Индиан-Уэллсе до своего 18-летия.

Теннисистки, игравшие в финале Индиан-Уэллсе, до своего 18-летия:

Моника Селеш — 1991 год;

Мартина Хингис – 1998 год;

Серена Уильямс – 1999 год;

Ким Клейстерс – 2001 год;

Мирра Андреева – 2025 год.

Сегодня, 15 марта, в полуфинальном матче 17-летняя Андреева обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек, одержав 11-ю подряд победу. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Андреева сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Общий призовой фонд соревнований в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.