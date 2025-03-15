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«Что случилось?» Беккер остался в недоумении от разгромной победы Соболенко над Киз

«Что случилось?» Беккер остался в недоумении от разгромной победы Соболенко над Киз
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Чемпион шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на победу первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко над американкой Мэдисон Киз в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Победительница трёх турниров «Большого шлема» разгромила соперницу со счётом 6:0, 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 04:45 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Кто-нибудь объяснит мне счёт? Что случилось с Мэдисон?» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

В финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко сыграет с 11-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.

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