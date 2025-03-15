«Что случилось?» Беккер остался в недоумении от разгромной победы Соболенко над Киз

Чемпион шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на победу первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко над американкой Мэдисон Киз в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Победительница трёх турниров «Большого шлема» разгромила соперницу со счётом 6:0, 6:1.

«Кто-нибудь объяснит мне счёт? Что случилось с Мэдисон?» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

В финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко сыграет с 11-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.