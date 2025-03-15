Турсунов поздравил Мирру Андрееву с успешным результатом на турнире в Индиан-Уэллсе

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов отреагировал на успешное выступление 11-й ракетки мира Мирры Андреевой в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Она одержала победу над вторым номером мирового рейтинга полькой Игой Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.
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«Думаю, что можно просто поздравить Мирру. Неважно как и из-за чего, но она обыграла многих лучших теннисисток планеты и уже окажется на восьмом месте, даже если проиграет в финале. Показывает стабильные результаты, и это не под силу многим более именитым и опытным теннисисткам. Просто большая молодец!» — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.
В финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. В случае победы в финале Андреева займёт шестую строчку мирового рейтинга. Финальный матч «тысячника» в Индиан-Уэллсе пройдёт 16 марта, его начало назначено на 21:00 мск.
- 15 марта 2025
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