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Руне — Медведев: история противостояния в преддверии полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Руне — Медведев: история противостояния в преддверии полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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В субботу, 15 марта, пройдёт полуфинальный матч на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в котором встретятся 13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне и россиянин Даниил Медведев, занимающий шестую строчку мирового рейтинга ATP.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Даниила Медведева с Хольгером Руне:

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Медведева. Хольгер выиграл на грунте в четвертьфинале Монте-Карло-2023 (6:3, 6:4), Даниил взял реванш в финале грунтового «Мастерса» в Риме-2023 (7:5, 7:5), а затем выиграл в четвертьфинале Индиан-Уэллса в прошлом году (7:5, 6:4).

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