«Я стараюсь быть на таком же уровне». Андреева — о поколении Моники Селеш и Мартины Хингис

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о разнице современного тенниса и тенниса Моники Селеш и Мартины Хингис.

«Конечно, я знаю, что Моника Селеш и Мартина Хингис выиграли много турниров и титулов, когда были ещё подростками. Я стараюсь быть на таком же уровне, но теннис очень изменился, и теперь я не могу представить, чтобы выиграть восемь турниров «Большого шлема» в 17 лет. Это невозможно. Я стараюсь не думать об этом, потому что тогда могу начать перебирать в голове, сравнивать себя, и не думаю, что это приведёт к чему-то хорошему. Я знаю, что они сделали, им повезло, но я стараюсь не думать о них и сосредоточиваться на том, что делать со своей карьерой», — приводит слова Андреевой Punto de break.

Мирра Андреева вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, в полуфинале обыграв польку Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. В финале турнира Мирра Андреева сыграет с Ариной Соболенко.