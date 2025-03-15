Эмма Радукану выбрала Ферстаппена и «Макларен» чемпионами сезона-2025 в Формуле-1

Чемпионка US Open — 2021, 55-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану сделала прогноз на исход сезона-2025 в Формуле-1. Спортсменка увлекается автоспортом и неоднократно посещала этапы Гран-при.

«Думаю, что Макс Ферстаппен победит. По поводу Кубка конструкторов хочу назвать «Макларен». Хочу, чтобы они выступили хорошо. Ещё упомяну Льюиса (Хэмилтона). С нетерпением жду посмотреть, как он выступает за «Феррари». Думаю, что у него будет отличный сезон.

Я виделась с Хэмилтоном на Met Gala, мы очень здорово пообщались. С тех пор я беру с него пример, слежу за ним и поддерживаю. Он мой большой пример для подражания с точки зрения моего дальнейшего развития», — приводит слова Радукану Sportskeeda.