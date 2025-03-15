Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану выбрала Ферстаппена и «Макларен» чемпионами сезона-2025 в Формуле-1

Эмма Радукану выбрала Ферстаппена и «Макларен» чемпионами сезона-2025 в Формуле-1
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 55-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану сделала прогноз на исход сезона-2025 в Формуле-1. Спортсменка увлекается автоспортом и неоднократно посещала этапы Гран-при.

«Думаю, что Макс Ферстаппен победит. По поводу Кубка конструкторов хочу назвать «Макларен». Хочу, чтобы они выступили хорошо. Ещё упомяну Льюиса (Хэмилтона). С нетерпением жду посмотреть, как он выступает за «Феррари». Думаю, что у него будет отличный сезон.

Я виделась с Хэмилтоном на Met Gala, мы очень здорово пообщались. С тех пор я беру с него пример, слежу за ним и поддерживаю. Он мой большой пример для подражания с точки зрения моего дальнейшего развития», — приводит слова Радукану Sportskeeda.

Материалы по теме
«Не торопись и не жди!» Мирра в Индиан-Уэллсе разобрала всех соперниц в тайном блокноте
Фото
«Не торопись и не жди!» Мирра в Индиан-Уэллсе разобрала всех соперниц в тайном блокноте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android