Хольгер Руне — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Индиан-Уэллсе

В субботу, 15 марта, пройдёт полуфинальный матч на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в котором встретятся 13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне и россиянин Даниил Медведев, занимающий шестую строчку мирового рейтинга ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого назначено на 23:30 мск.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Медведева. Хольгер выиграл на грунте в четвертьфинале Монте-Карло-2023 (6:3, 6:4), Даниил взял реванш в финале грунтового «Мастерса» в Риме-2023 (7:5, 7:5), а затем выиграл в четвертьфинале Индиан-Уэллса-2024 (7:5, 6:4).