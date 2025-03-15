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Хольгер Руне — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Индиан-Уэллсе

Хольгер Руне — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Индиан-Уэллсе
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В субботу, 15 марта, пройдёт полуфинальный матч на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в котором встретятся 13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне и россиянин Даниил Медведев, занимающий шестую строчку мирового рейтинга ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого назначено на 23:30 мск.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 23:30 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Медведева. Хольгер выиграл на грунте в четвертьфинале Монте-Карло-2023 (6:3, 6:4), Даниил взял реванш в финале грунтового «Мастерса» в Риме-2023 (7:5, 7:5), а затем выиграл в четвертьфинале Индиан-Уэллса-2024 (7:5, 6:4).

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