Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова: я смогла усвоить множество уроков за время своей карьеры

Мария Шарапова: я смогла усвоить множество уроков за время своей карьеры
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, какие навыки получила во время профессиональной карьеры.

«Я смогла усвоить множество удивительных уроков за время своей карьеры, которые я затем применила в следующей главе своей жизни. Мне повезло, что я могла заниматься чем-то в течение 25 лет. Мне нравилось соревноваться, и это меня мотивировало. Я научилась дисциплине, не сдаваться, быть усердной в рутинных делах и осознанию важности заботы о своём теле и разуме. Эти уроки стали основой моей роли матери и защитницы прав женщин», — приводит слова Шараповой Pop Sugar.

Материалы по теме
Мария Шарапова назвала теннисисток, за которыми следит в WTA-туре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android