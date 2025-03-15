Мария Шарапова: я смогла усвоить множество уроков за время своей карьеры

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, какие навыки получила во время профессиональной карьеры.

«Я смогла усвоить множество удивительных уроков за время своей карьеры, которые я затем применила в следующей главе своей жизни. Мне повезло, что я могла заниматься чем-то в течение 25 лет. Мне нравилось соревноваться, и это меня мотивировало. Я научилась дисциплине, не сдаваться, быть усердной в рутинных делах и осознанию важности заботы о своём теле и разуме. Эти уроки стали основой моей роли матери и защитницы прав женщин», — приводит слова Шараповой Pop Sugar.