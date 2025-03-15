«Могучая». Пресс-служба WTA — о победе Мирры Андреевой над Игой Швёнтек в Индиан-Уэллсе

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) отреагировала на победу 17-летней россиянки Мирры Андреевой над второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.

«Могучая Мирра», — написали на странице WTA в соцсети Х.

Мирра Андреева стала самой молодой финалисткой «тысячника» в Индиан-Уэллсе с 2001 года. Россиянка вошла в число пяти теннисисток, пробившихся в финал турнира до своего 18-летия.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Андреева сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Общий призовой фонд соревнований в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.