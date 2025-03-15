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Мирра Андреева — об 11-матчевой серии побед: не знала, что всё произойдёт так быстро

Мирра Андреева — об 11-матчевой серии побед: не знала, что всё произойдёт так быстро
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своей 11-матчевой серии побед.

«Для меня каждая победа многое значит, каждая из них добавляет уверенности в себе. Но сейчас я поняла, что выиграла 11 матчей подряд, и это неплохая серия.

Это здорово. Думала, что такое может случиться, но не знала, что всё произойдёт так быстро. Немного удивлена. Всё ещё чувствую лёгкий адреналин. И просто очень приятно всё ощущать», — приводит слова Андреевой Tennis Channel.

Мирра Андреева вышла в финал «тысячника» в Индиан-Уэллсе. В финале она сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Ранее Андреева выиграла турнир в Дубае.

Россиянка стала самой молодой финалисткой «тысячника» в Индиан-Уэллсе с 2001 года. Она вошла в число пяти теннисисток, пробившихся в финал турнира до своего 18-летия.

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