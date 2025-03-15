Фото: Мария Шарапова на горнолыжном курорте Куршевель с актрисой Энн Хэтуэй

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала фотографию с известной американской актрисой Энн Хэтуэй. Они находятся на горнолыжном курорте во французском Куршевеле вместе с компанией Moncler.

Фото: Из личного архива Шараповой

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Шарапова заняла третье место в рейтинге лучших теннисисток XXI века по версии ESPN.