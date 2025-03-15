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«Не расскажу все секреты». Мирра Андреева ответила, что пишет в блокнот перед матчами

«Не расскажу все секреты». Мирра Андреева ответила, что пишет в блокнот перед матчами
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что записывает в свой блокнот, который попал в трансляцию полуфинального матча турнира в Индиан-Уэллсе со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек.

— Ты время от времени посматривала в свой блокнот. Расскажешь, что в нём?
— Не думайте, что я расскажу вам все секреты, которые там есть. Но в основном это технические и тактические моменты. Некоторые вещи, которые напоминают, что делать на корте. Когда чувствую, что нервничаю, или хочу себе что-то напомнить, то смотрю в блокнот.

— Мы видели имена игроков на разных страницах.
— Готовлюсь перед каждым матчем, трачу около двух страниц на каждого соперника, с которым встречаюсь. Это очень помогает. Я снова играла с Рыбакиной и Швёнтек на этой неделе, было приятно посмотреть на заметки. Здесь нужно отдать должное Кончите, потому что она посоветовала мне делать это, — приводит слова Андреевой Tennis Channel.

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