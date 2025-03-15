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Мирра Андреева рассказала, какой удар считает своим фирменным

Мирра Андреева рассказала, какой удар считает своим фирменным
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева назвала удар слева по линии своим любимым и фирменным.

— Некоторые из твоих ударов в этом матче были потрясающими. А какие ты считаешь самыми важными из матча с Игой?
— Бэкхенд по линии — мой любимый удар. Думаю, один из моих фирменных. И раньше, начиная с Дохи, не сказала бы, что чувствовала себя комфортно, играя с бэкхенда по линии. Но потом Кончита рассказала, что мне нужно двигать ногами. Вероятно, после этого я почувствовала, что мой бэкхенд возвращается. Теперь я чувствую, что он набирает обороты. Я также стараюсь улучшать другие аспекты своей игры. Чувствую, что расту день за днём, — сказала Андреева в интервью Tennis Channel.

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