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«Стараюсь оставаться позитивной». Мирра Андреева — о работе с психологом

«Стараюсь оставаться позитивной». Мирра Андреева — о работе с психологом
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о позитивном влиянии работы со спортивным психологом на свой настрой во время матчей.

«Я работала со спортивным психологом, начиная с Австралии. Чувствую, что с турнира в Дохе я становилась значительно лучше, я становлюсь сильнее, психологически стабильнее, знаю, что делать. Стараюсь всегда оставаться позитивной. Чувствую, что это даёт мне силы, уверенность, которая идёт в мою игру. Думаю, мы проводим хорошую работу, делаем всё правильно. Я просто счастлива, что у меня есть такая команда», — сказала Андреева в интервью Tennis Channel.

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