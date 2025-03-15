«Стараюсь оставаться позитивной». Мирра Андреева — о работе с психологом

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о позитивном влиянии работы со спортивным психологом на свой настрой во время матчей.

«Я работала со спортивным психологом, начиная с Австралии. Чувствую, что с турнира в Дохе я становилась значительно лучше, я становлюсь сильнее, психологически стабильнее, знаю, что делать. Стараюсь всегда оставаться позитивной. Чувствую, что это даёт мне силы, уверенность, которая идёт в мою игру. Думаю, мы проводим хорошую работу, делаем всё правильно. Я просто счастлива, что у меня есть такая команда», — сказала Андреева в интервью Tennis Channel.