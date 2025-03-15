«Надела лонгслив». Андреева ответила, как настраивалась на третий сет в матче со Швёнтек

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, что сказала себе после второго сета в полуфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе против Иги Швёнтек.
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— Ты показала удивительное самообладание после второго сета. Что ты сказала себе?
— Эмм, ничего (смеётся). Я просто надела лонгслив, так как стало холодно. Я ничего себе не говорила, потому что понимала, что мне нечего сказать по второму сету. Пыталась что-то сделать, но чувствовала, что Ига меня переигрывает. Она всё время давила на меня, было сложно что-то сделать. Поэтому просто сказала: «Ладно, ладно. Посмотрим, сможет ли она сделать это и в третьем». Просто пошла играть третий сет, пыталась играть очко за очком, — приводит слова Андреевой Tennis Channel.
Напомним, матч Мирры Андреевой и Иги Швёнтек завершился со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 в пользу россиянки. В финале она встретится с Ариной Соболенко из Беларуси.
- 15 марта 2025
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