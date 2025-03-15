Мирра Андреева оценила качество полуфинального матча со Швёнтек в Индиан-Уэллсе

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева оценила качество полуфинала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором одержала победу над второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.

— Как ты оценишь качество матча?

— Тяжело сказать, просто чувствовала, что он был неплохим, хорошим и увлекательным. Конечно, не могу положительно оценить второй сет для себя. Думаю, Ига может сказать множество положительных слов со своей стороны, но второй сет для меня не был хорошим.

В третьем сете я просто пыталась поддерживать уровень. Конечно, я ощущала взлёты и падения, но старалась не обращать на это внимания, концентрируясь на следующем розыгрыше, — сказала Андреева в интервью Tennis Channel.