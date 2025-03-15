Эрика Андреева получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Майами

93-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева сыграет в основной сетке турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Она получила уайлд-кард от организаторов.

Помимо Андреевой, специальные приглашения в основную сетку получили австралийка Айла Томлянович, американка Тайра Грант, филиппинка Александра Эала, канадка Виктория Мбоко и японка Саяка Исии. У мужчин уайлд-кард дали американцам Кристоферу Юбэнксу, Элиоту Спиццирри, итальянцу Федерико Чине и китайцу У Ибину.

Турнир в Майами пройдёт с 18 по 29 марта. Действующими чемпионами соревнований являются американка Даниэль Коллинз и итальянец Янник Синнер.