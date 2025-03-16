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Новак Джокович отреагировал на массовые протесты в Сербии

Новак Джокович отреагировал на массовые протесты в Сербии
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович двумя словами прокомментировал массовые протесты в сербской столице Белграде.

«История! Величественно», — написал Джокович на своей странице в соцсетях.

В субботу, 15 марта, на площади Славия и перед парламентом в центре Белграда собрались многотысячные колонны протестующих. Они требуют судить виновных в обрушении навеса на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 15 человек. Сообщается, что на улицы вышли более 100 тыс. человек.

Ближайшим турниром Новака Джоковича станет «Мастерс» в Майами (США), который пройдёт с 18 по 29 марта.

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