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Александр Бублик вышел в финал челленджера в Финиксе, обыграв Нуну Боржеша

Александр Бублик вышел в финал челленджера в Финиксе, обыграв Нуну Боржеша
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82-й номер мирового рейтинга представитель Казахстана Александр Бублик вышел в финал турнира категории «челленджер» в Финиксе. В полуфинале он обыграл португальского теннисиста Нуну Боржеша со счётом 6:3, 6:4.

В рамках встречи Бублик 16 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Боржеша один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В финале Александр Бублик встретится с победителем матча Кей Нисикори (Япония) — Жоао Фонсека (Бразилия).

Турнир проходит с 11 по 16 марта параллельно с «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе. Действующим чемпионом соревнований является португалец Нуну Боржеш.

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