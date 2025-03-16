Александр Бублик вышел в финал челленджера в Финиксе, обыграв Нуну Боржеша

82-й номер мирового рейтинга представитель Казахстана Александр Бублик вышел в финал турнира категории «челленджер» в Финиксе. В полуфинале он обыграл португальского теннисиста Нуну Боржеша со счётом 6:3, 6:4.

В рамках встречи Бублик 16 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Боржеша один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В финале Александр Бублик встретится с победителем матча Кей Нисикори (Япония) — Жоао Фонсека (Бразилия).

Турнир проходит с 11 по 16 марта параллельно с «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе. Действующим чемпионом соревнований является португалец Нуну Боржеш.