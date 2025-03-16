Хольгер Руне — Даниил Медведев: россиянин проиграл первый сет в 1/2 финала в Индиан-Уэллсе
Поделиться
В эти минуты проходит полуфинальный матч на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в котором встречаются 13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне и россиянин Даниил Медведев, занимающий шестую строчку мирового рейтинга ATP.
Первый сет встречи остался за Руне со счётом 7:5. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 23:40 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Медведева. Хольгер выиграл на грунте в четвертьфинале Монте-Карло-2023 (6:3, 6:4), Даниил взял реванш в финале грунтового «Мастерса» в Риме-2023 (7:5, 7:5), а затем выиграл в четвертьфинале Индиан-Уэллса-2024 (7:5, 6:4).
Материалы по теме
Комментарии
- 16 марта 2025
-
01:21
-
00:45
-
00:43
-
00:17
- 15 марта 2025
-
23:46
-
23:10
-
22:36
-
22:05
-
21:57
-
21:47
-
21:41
-
21:40
-
20:50
-
19:47
-
19:30
-
18:50
-
18:00
-
17:41
-
16:56
-
16:32
-
16:17
-
16:00
-
15:32
-
15:18
-
15:00
-
14:59
-
14:22
-
14:00
-
13:27
-
13:12
-
13:05
-
12:49
-
12:45
-
12:35
-
12:33