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Даниил Медведев — Хольгер Руне, результат матча 15 марта 2025, счёт 0:2, полуфинал турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе, уступив Хольгеру Руне
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал одиночного разряда турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В полуфинале россиянин проиграл в матче 13-й ракетке рейтинга датскому спортсмену Хольгеру Руне со счётом 5:7, 4:6.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 23:40 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Матч продолжался 1 час 40 минут. Руне сделал две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Медведева два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В финале «Мастерса» Руне встретится победителем матча, где встретятся 14-й в рейтинге британский спортсмен Джек Дрейпер и испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас.

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