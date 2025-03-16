Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе, уступив Хольгеру Руне

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал одиночного разряда турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В полуфинале россиянин проиграл в матче 13-й ракетке рейтинга датскому спортсмену Хольгеру Руне со счётом 5:7, 4:6.

Матч продолжался 1 час 40 минут. Руне сделал две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Медведева два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В финале «Мастерса» Руне встретится победителем матча, где встретятся 14-й в рейтинге британский спортсмен Джек Дрейпер и испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас.

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