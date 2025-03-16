Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе, уступив Хольгеру Руне
Поделиться
Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал одиночного разряда турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В полуфинале россиянин проиграл в матче 13-й ракетке рейтинга датскому спортсмену Хольгеру Руне со счётом 5:7, 4:6.
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 23:40 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Матч продолжался 1 час 40 минут. Руне сделал две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Медведева два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В финале «Мастерса» Руне встретится победителем матча, где встретятся 14-й в рейтинге британский спортсмен Джек Дрейпер и испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 марта 2025
-
01:21
-
00:45
-
00:43
-
00:17
- 15 марта 2025
-
23:46
-
23:10
-
22:36
-
22:05
-
21:57
-
21:47
-
21:41
-
21:40
-
20:50
-
19:47
-
19:30
-
18:50
-
18:00
-
17:41
-
16:56
-
16:32
-
16:17
-
16:00
-
15:32
-
15:18
-
15:00
-
14:59
-
14:22
-
14:00
-
13:27
-
13:12
-
13:05
-
12:49
-
12:45
-
12:35
-
12:33