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Эмоции Руне после победы над Медведевым в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Эмоции Руне после победы над Медведевым в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
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13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне эмоционально отреагировал на победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Руне одержал победу со счётом 7:5, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 23:40 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Фото: Кадр из трансляции

В финале «Мастерса» Руне встретится победителем матча, где встретятся 14-й в рейтинге британский спортсмен Джек Дрейпер и испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.

Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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