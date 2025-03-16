Эмоции Руне после победы над Медведевым в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне эмоционально отреагировал на победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Руне одержал победу со счётом 7:5, 6:4.

Фото: Кадр из трансляции

В финале «Мастерса» Руне встретится победителем матча, где встретятся 14-й в рейтинге британский спортсмен Джек Дрейпер и испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.

Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.