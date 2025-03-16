Эмоции Руне после победы над Медведевым в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
Поделиться
13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне эмоционально отреагировал на победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Руне одержал победу со счётом 7:5, 6:4.
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 23:40 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Фото: Кадр из трансляции
В финале «Мастерса» Руне встретится победителем матча, где встретятся 14-й в рейтинге британский спортсмен Джек Дрейпер и испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 марта 2025
-
01:57
-
01:55
-
01:33
-
01:21
-
00:45
-
00:43
-
00:17
- 15 марта 2025
-
23:46
-
23:10
-
22:36
-
22:05
-
21:57
-
21:47
-
21:41
-
21:40
-
20:50
-
19:47
-
19:30
-
18:50
-
18:00
-
17:41
-
16:56
-
16:32
-
16:17
-
16:00
-
15:32
-
15:18
-
15:00
-
14:59
-
14:22
-
14:00
-
13:27
-
13:12
-
13:05
-
12:49