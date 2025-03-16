«Это просто безумие. Я в депрессии». Соболенко – о разнице в возрасте с Миррой Андреевой

26-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о разнице в возрасте с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой накануне финала турнира в Индиан-Уэллсе.

«Я уже прошла этот этап, когда задумывалась о возрасте соперника. Просто, знаете… не знаю. Я всё ещё чувствую себя на 18 лет. Мне так странно думать, что мне уже 26, а в этом году будет 27, а ей 17, и она всего на два года старше моей сестры.

Я смотрю на свою сестру, как на ребенка. Помню ее совсем крошкой. И теперь смотрю на Мирру и думаю: «О боже, какая же я старая». Это просто безумие. Я в депрессии прямо сейчас. Зачем ты задал этот вопрос?», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter в социальной сети X.

Финальный матч между Соболенко и Андреевой состоится 16 марта.