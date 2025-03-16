Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это просто безумие. Я в депрессии». Соболенко – о разнице в возрасте с Миррой Андреевой

«Это просто безумие. Я в депрессии». Соболенко – о разнице в возрасте с Миррой Андреевой
Аудио-версия:
Комментарии

26-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о разнице в возрасте с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой накануне финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я уже прошла этот этап, когда задумывалась о возрасте соперника. Просто, знаете… не знаю. Я всё ещё чувствую себя на 18 лет. Мне так странно думать, что мне уже 26, а в этом году будет 27, а ей 17, и она всего на два года старше моей сестры.

Я смотрю на свою сестру, как на ребенка. Помню ее совсем крошкой. И теперь смотрю на Мирру и думаю: «О боже, какая же я старая». Это просто безумие. Я в депрессии прямо сейчас. Зачем ты задал этот вопрос?», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter в социальной сети X.

Финальный матч между Соболенко и Андреевой состоится 16 марта.

Материалы по теме
Чудо-Мирра! Андреева победила Швёнтек и в финале Индиан-Уэллса сыграет с Соболенко
Чудо-Мирра! Андреева победила Швёнтек и в финале Индиан-Уэллса сыграет с Соболенко
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android