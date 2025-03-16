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Хольгер Руне прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в полуфинале Индиан-Уэллса

Хольгер Руне прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в полуфинале Индиан-Уэллса
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о победе в двух сетах над российским спортсменом, шестой ракеткой мирового рейтинга Даниилом Медведевым. Встреча проходила в рамках полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 23:40 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Это значит многое. Работа ещё не закончена, но, безусловно, ощущения великолепные. Для меня игра с Даниилом — одна из самых сложных задач на туре. У него было преимущество 2-1 в личных встречах. Мне удалось его обыграть в первый раз. Мы очень хорошо знаем друг друга, много тренировались вместе. Это было суперсложно. Я выбрал правильную тактику, но всё равно было трудно играть против него. Он демонстрирует отличную игру и наносят великолепные удары. У него просто крепкая игра. Я действительно горжусь собой», — сказал Руне в интервью на корте.

В финальной игре «Мастерса» Руне сыграет победителем матча, где встретятся Джек Дрейпер (Великобритания, 14) — Карлос Алькарас (Испания, 3).

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