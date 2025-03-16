Стал известен соперник Александра Бублика в финале «челленджера» в Финиксе

Определился соперник 82-го номера мирового рейтинга представителя Казахстана Александра Бублика в финальном матче турнира категории «челленджер» в Финиксе. Им стал 18-летний бразильский теннисист, 80-я ракетка мира Жоао Фонсека, который в полуфинальном матче в двух сетах обыграл японского теннисиста Кея Нисикори (76) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча длилась 1 час и 8 минут. В рамках матча Фонсека шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Нисикори ни одного эйса и ни одного заработанного брейк-пойнта. Также японец не совершил двойных ошибок.

Турнир проходит с 11 по 16 марта параллельно с «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе. Действующим чемпионом соревнований является португалец Нуну Боржеш.

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