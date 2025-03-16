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Руне после победы над Медведевым рассказал, как играть, чтобы стать чемпионом «Мастерса»

Руне после победы над Медведевым рассказал, как играть, чтобы стать чемпионом «Мастерса»
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился мнением о финальном матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) после победы над российским спортсменом, шестой ракеткой мирового рейтинга Даниилом Медведевым. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу датчанина.

«Ментально нужно оставаться на уровне, как я это делал сегодня. Сегодня был большой матч. У меня было два поражения подряд от Медведева. Я помню, что в прошлый раз не смог сохранить спокойствие. Дело было не в уровне игры или чем-то ещё… Мне нужно быть суперсосредоточенным, спокойным и расслабленным завтра, независимо от того, с кем я буду играть. Нужно действовать решительно. Я с нетерпением этого жду», — сказал Руне в интервью на корте.

В финале «Мастерса» Руне встретится с победителем противостояния между Джеком Дрейпером (Великобритания, 14) и Карлосом Алькарасом (Испания, 3).

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