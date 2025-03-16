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Джек Дрейпер — Карлос Алькарас, результат матча 16 марта 2025, счет 2:1, полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Алькарас проиграл Дрейперу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
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Британский теннисист Джек Дрейпер вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
16 марта 2025, воскресенье. 01:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
1 		6 4
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Дрейпер сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Алькараса три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В финале турнира Дрейпер встретится с датчанином Хольгером Руне, который в своём полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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