Алькарас проиграл Дрейперу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Британский теннисист Джек Дрейпер вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Дрейпер сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Алькараса три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В финале турнира Дрейпер встретится с датчанином Хольгером Руне, который в своём полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.

Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.