Алькарас проиграл Дрейперу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Британский теннисист Джек Дрейпер вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4.
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Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Дрейпер сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Алькараса три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В финале турнира Дрейпер встретится с датчанином Хольгером Руне, который в своём полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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