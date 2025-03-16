«Алькарас вышел немного вялым». Дрейпер — о выходе в финал Индиан-Уэллса

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о выходе в финал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала он обыграл третью ракетку рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4.
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«Это была странная игра. Карлос вышел немного вялым. Первый сет прошёл быстро. У меня была возможность в первом гейме второго сета. Он сразу же подал эйс. Со мной произошло то же самое, что и с ним в первом сете. Я начал нервничать, у меня снизилась энергия. С противниками такого уровня, как он, всё может измениться моментально, очень быстро. Я просто потерялся на корте на двадцать пять минут. В третьем сете я выше бороться и показать должное отношение. Мне удалось каким-то образом довести дело до победы в концовке», — сказал Дрейпер в интервью на корте.
В финале «Мастерса» Дрейпер сыграет с датским теннисистом, 13-й ракеткой мира Хольгером Руне, который в полуфинале переиграл россиянина Даниила Медведева (6).
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