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Определились финалисты турнира в Индиан-Уэллсе

Определились финалисты турнира в Индиан-Уэллсе
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Стали известны финалисты теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. В решающем матче турнира датчанин Хольгер Руне встретится с британцем Джеком Дрейпером.

Индиан-Уэллс (м). Финал
17 марта 2025, понедельник. 00:00 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
1 2 3
         
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Напомним, в полуфинале турнира Руне обыграл россиянина Даниила Медведева, а Дрейпер прошёл Карлоса Алькараса.

Финальный матч турнира в Индиан-Уэллсе между Руне и Дрейпером состоится в ночь с 16 на 17 марта.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта, а его общий призовой фонд составляет 13 миллионов долларов. Действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас, который в прошлом году в финале одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым.

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