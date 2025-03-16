Определились финалисты турнира в Индиан-Уэллсе
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Стали известны финалисты теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. В решающем матче турнира датчанин Хольгер Руне встретится с британцем Джеком Дрейпером.
Индиан-Уэллс (м). Финал
17 марта 2025, понедельник. 00:00 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
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Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Напомним, в полуфинале турнира Руне обыграл россиянина Даниила Медведева, а Дрейпер прошёл Карлоса Алькараса.
Финальный матч турнира в Индиан-Уэллсе между Руне и Дрейпером состоится в ночь с 16 на 17 марта.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта, а его общий призовой фонд составляет 13 миллионов долларов. Действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас, который в прошлом году в финале одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым.
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