Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение Дрейперу в полуфинале Индиан-Уэллса

Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение Дрейперу в полуфинале Индиан-Уэллса
Комментарии

Третья ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение британцу Джеку Дрэйперу в полуфинале проходящего в США Индиан-Уэллса.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
16 марта 2025, воскресенье. 01:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
1 		6 4
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Это больно. Я не хочу проиграть ни один матч, но я думаю, что эта игра была для меня особенной. Сегодня было тяжело, много нервов по ходу встречи. Что я мог сделать лучше? Просто играть в своём стиле и, знаете, выходить на корт с меньшим волнением. Я думаю, это было большой проблемой», — сказал испанец на пресс-конференции после окончания встречи.

Во втором полуфинале Хольгер Руне оказался сильнее Даниила Медведева. Таким образом, Руне и Дрейпер разыграют трофей в решающем матче.

Забавная реакция Алькараса на резаный удар Соболенко

Материалы по теме
Медведев не смог выйти в финал Индиан-Уэллса. Алькарас проиграл Дрэйперу. LIVE!
Live
Медведев не смог выйти в финал Индиан-Уэллса. Алькарас проиграл Дрэйперу. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android