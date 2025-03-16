Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение Дрейперу в полуфинале Индиан-Уэллса
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Третья ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение британцу Джеку Дрэйперу в полуфинале проходящего в США Индиан-Уэллса.
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
16 марта 2025, воскресенье. 01:45 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Это больно. Я не хочу проиграть ни один матч, но я думаю, что эта игра была для меня особенной. Сегодня было тяжело, много нервов по ходу встречи. Что я мог сделать лучше? Просто играть в своём стиле и, знаете, выходить на корт с меньшим волнением. Я думаю, это было большой проблемой», — сказал испанец на пресс-конференции после окончания встречи.
Во втором полуфинале Хольгер Руне оказался сильнее Даниила Медведева. Таким образом, Руне и Дрейпер разыграют трофей в решающем матче.
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